O “shopping dos carros” abriu o seu segundo stand em Loures, que conta com 150 viaturas em exposição.

22 Setembro 2023, 16h41

A Matrizauto investiu dois milhões de euros na sua sétima megastore automóvel, em Loures. O espaço cria de imediato 13 postos de trabalho diretos e conta com 150 viaturas em exposição, algumas delas com zero quilómetros, outras seminovas e as restantes usadas.

Em comunicado, o grupo recorda que esta é a segunda megastore que abre na área metropolitana de Lisboa. Garante que a oferta inclui viaturas certificadas, diferentes modalidades de pagamento, extensão de garantia, planos de manutenção e outras proteções adicionais.

Com o conceito de “shopping dos carros”, a marca opera no comércio automóvel online e está presente em Sintra, Leiria, Viseu, Aveiro, Porto e Braga. Os seus serviços possibilitam a compra de viaturas através de um processo totalmente digital, de tal forma que o cliente pode mesmo receber o carro à porta de casa.

A nova loja está localizada na Rua Cidade de Aveiro, a 800 metros da IKEA de Loures.