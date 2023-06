Os membros da NATO estão próximos de um acordo para a recondução do norueguês Jens Stoltenberg para secretário-geral da Aliança Atlântica e a decisão final é esperada na próxima semana, disseram fontes diplomáticas à Lusa.

29 Junho 2023, 21h40

A mesma notícia está ser veiculada por outras agências internacionais, referindo que uma reunião de embaixadores dos países membros deve ratificar em breve o entendimento.

“Todos estão de acordo. A renovação [do mandato de Stoltenberg] será formalmente registada e anunciada na próxima semana”, disse um diplomata da NATO à Agência France Presse.

A embaixadora dos Estados Unidos na NATO, Julianne Smith, não confirmou a existência de um acordo, mas disse aos jornalistas que um anúncio para o cargo de secretário-geral provavelmente será feito “nos próximos dias”.

“Uma possível extensão do mandato de Jens Stoltenberg é uma opção que os aliados estão a considerar”, declarou.

Questionado sobre o mesmo assunto, o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, indicou na quarta-feira que os próximos dias serão decisivos.

“O secretário-geral Stoltenberg tem feito um trabalho muitíssimo importante num quadro extremamente difícil. Haverá um momento em que haverá uma sucessão, ainda não chegámos a esse momento. Vamos ver nos próximos dias se será possível substituí-lo ou se isso acontecerá só em 2024”, declarou o chefe da diplomacia portuguesa em Paris, onde manteve contactos de alto nível com as autoridades francesas.

Jens Stoltenberg reuniu-se com a maioria dos líderes dos países da Aliança, incluindo Portugal, nas últimas semanas para preparar a cimeira da NATO em 11 e 12 de julho em Vilnius, capital da Lituânia.

O dirigente norueguês reuniu-se na quarta-feira em Paris com o Presidente francês, Emmanuel Macron, e participou hoje numa reunião de líderes da União Europeia, dos quais 22 são membros da NATO.

Os aliados têm discutido um sucessor para Stoltenberg, mas não chegaram a um acordo sobre os candidatos propostos, disseram vários diplomatas à AFP.

Nomeado em 01 de outubro de 2014, o ex-primeiro-ministro norueguês cumpriu dois mandatos completos de quatro anos cada, prorrogados por um ano em 2022 após a invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro do ano passado.

Há poucas semanas, fontes aliadas explicaram à Europa Press que era mais provável, dada a situação na Ucrânia, estender o mandato do secretário-geral do que chegar a um acordo para a sua substituição.

Ao que tudo indica, os membros da NATO concordaram com esta opção, ainda por confirmar oficialmente, na qual Stoltenberg permanecerá no cargo até á cimeira de líderes do próximo ano nos Estados Unidos, coincidindo com o 75.º aniversário da fundação da Aliança Atlântica, e ganharão tempo para refletir sobre outros nomes.