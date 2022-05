Mercadona abriu hoje novo supermercado na Póvoa de Varzim

A Mercadona inaugura hoje um supermercado na Póvoa de Varzim, o 31º da cadeia em Portugal e o primeiro na cidade. Com uma área de vendas de 1.900 m2, a loja gerou 65 novos postos de trabalho, com contrato sem termo. Esta loja faz parte do investimento de 150 milhões de euros que prevê fazer em Portugal para chegar às 39 lojas até final do ano, de acordo com um comunicado lançado pela empresa.

A loja conta com secções de Talho, Charcutaria, Peixaria, Pastelaria e Padaria, Perfumaria, Frutas e Legumes e Pronto a Comer. Dispõe de 210 lugares de estacionamento, assim como dois lugares para carregamento de veículos elétricos. O estabelecimento foi concebido de acordo com o Modelo de Loja Eficiente da Mercadona, com corredores amplos e confortáveis.

A empresa continua a apostar nas energias renováveis, com a instalação de painéis solares em algumas das suas lojas, para autoconsumo da energia gerada. É o caso deste supermercado, na Póvoa de Varzim, que vai ter 432 painéis fotovoltaicos, que permitem produzir 200kW. De referir que a cadeia poupa cerca de 20% de energia elétrica por ano, sem baixar a qualidade do serviço.

Fundada em Espanha, a Mercadona tem mais de 1.600 lojas e é líder de vendas naquele país, onde conta com mais de 85 mil colaboradores. Chegou a Portugal há três anos e está presente no Norte do país, com 31 lojas e 2.500 colaboradores. Uma rede que prevê expandir já este ano, com a chegada a mais cinco distritos: Lisboa, Setúbal, Viseu, Leiria e Santarém, prevendo um total de 39 lojas no final do ano.