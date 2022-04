“Mercados em Ação”. “Nos próximos 12 meses, recessão não deverá ser tão forte”

“O grande imposto do futuro vai ser a inflação porque vai retirar poder de compra, se calhar até mais do que os impostos. Do meu ponto de vista, o Governo foi prudente em não ir pela questão dos salários”, destaca Rogério Fernandes Ferreira, fiscalista, managing partner da RFF & Associados e antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais nesta “Fast Talk” da JE TV.