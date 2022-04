Mercedes-Benz quer recrutar e reintegrar profissionais no mercado de trabalho

A Mercedes-Benz.io, empresa subsidiária do grupo Mercedes-Benz anunciou esta segunda-feira o lançamento do programa ‘Returnships’, que procura a “reintegração de profissionais no mercado de trabalho após pausas na carreira”, informa o grupo em comunicado.

Depois de dois anos de pandemia que causaram alterações claras no mercado de trabalho, a Mercedes procura fazer regressar profissionais séniores ou intermédios com pelo menos quatro anos de experiência e que estejam há pelo menos dois anos fora do ativo.

O objetivo passa por encontrar profissionais que acumulem sucesso na carreira e que tenham feito uma pausa por motivos pessoais. A estes será oferecido um estágio de seis meses que pode depois ser convertido num contrato permanente.

O mesmo comunicado lembra que as pausas na carreira são muito comuns na geração dos Millenial e cita estudos da Harvard Business Review que estimam que “cerca de 57% dos homens e 74% das mulheres desta geração” equacionam fazer uma pausa nas carreiras devido a questões pessoais.

A Mercedes-Benz.io tem escritórios em Lisboa e Braga, onde desenvolve mais de 30 produtos e tem procurado reforçar a sua presença em Portugal, com a contratação de mais de uma centena de profissionais em 2022.

“Queremos abrir a porta a estes profissionais e dar-lhes a oportunidade de reintegrarem no ativo, dando-nos igualmente a oportunidade de crescer com o seu talento”, sublinha a CEO da Mercedes-Benz.io, Silvia Bechmann.