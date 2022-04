Militante histórico do PCP compara Zelensky a nazi português

O PCP continua a criticar duramente o Governo ucraniano. Depois de se opor à presença do presidente ucraniano no Parlamento, e de anunciar que não vai estar presente na sessão solene, eis que um dos seus membros históricos vem agora a público comparar Volodymyr Zelensky a um conhecido militante nazi português.

“Talvez alguém convide amanhã o Mário Machado para estar presente nas galerias. Os amigos são para as ocasiões”, escreveu António Filipe nas redes sociais. Deputado do PCP em várias legislaturas, o militante histórico do PCP ocupa agora o cargo de assessor parlamentar do Partido Comunista.

Desde a invasão da Ucrânia a 24 de fevereiro que o PCP criticou por diversas vezes o Governo ucraniano.

Na sua última atitude, o PCP anunciou que não vai estar presente na sessão solene no Parlamento onde o presidente ucraniano vai ser ouvido por videoconferência esta quinta-feira.

“O PCP não participará numa sessão na Assembleia da República concebida para dar palco à instigação da escalada da guerra contrária à construção do caminho para a paz, com a participação de alguém, como Volodymyr Zelensky, que personifica um poder xenófobo e belicista rodeado e sustentado de forças de cariz fascista e neonazi, incluindo de caráter paramilitar, de que o chamado Batalhão Azov é exemplo”, anunciou Paula Santos, a líder parlamentar do PCP, na quarta-feira.