Morreu Jorge Badía, managing partner da Cuatrecasas

O managing partner da Cuatrecasas, Jorge Badía, faleceu este domingo, dia 17 de julho, aos 59 anos. O advogado espanhol teve morte súbita, de acordo com a informação transmitida esta segunda-feira pela sociedade de advogados da qual era conselheiro delegado (o equivalente a CEO) – um “cargo que ocupou de forma exemplar, apostando sempre na expansão da firma, no talento e nas metodologias de trabalho mais inovadoras e eficientes”, nas palavras da sua equipa.

Para a Cuatrecasas, Jorge Badía foi um “exemplo de profissionalismo e de boa gestão ao longo da sua carreira, o seu nome é uma referência de qualidade e eficiência no sector jurídico”. “Como conselheiro delegado conduziu com serenidade e grande acerto o desenvolvimento estratégico, o crescimento e a expansão da Cuatrecasas. Jorge Badía foi o impulsionador da modernização de uma sociedade de advogados que se tornou numa das melhores a nível internacional”, garante a sociedade.

“Mesmo nos tempos mais desafiantes, a sua firme autoridade permitiu que a firma consolidasse a sua posição, conseguindo alcançar os seus melhores resultados. O seu prestígio como advogado foi, e é, inquestionável, tendo sido destacado como “Lawyer of the Year” em três ocasiões, entre vários outros reconhecimentos nacionais e internacionais. Um líder verdadeiramente inigualável e uma pessoa excecional. Saudamos a sua vida e o seu legado”, conclui fonte oficial do escritório com sede em Madrid.

Licenciado em Direito pela Universitat Autònoma de Barcelona em 1988, Jorge Badía liderava a Cuatrecasas desde 2019 e prestava assessoria jurídica em conflitos societários, sendo especializado na resolução de disputas entre sócios, principalmente em questões decorrentes de processos de investimento e de fusão e aquisição de empresas. Advogado há mais de 30 anos, tinha também experiência na representação de conselhos de administração em questões de responsabilidade de administradores.