Mudanças fiscais levam a protestos na Hungria pelo quinto dia consecutivo

Milhares de manifestantes ocupam pelo quinto dia as ruas de Budapeste, na Hungria, depois do parlamento ter aprovado na última terça-feira uma mudança fiscal que de acordo com a população irá afetar os pequenos empresários, informa o “The Guardian”.

Os protestos contra o governo de Viktor Orbán são os primeiros desde que o primeiro ministro venceu pela quarta vez consecutiva as eleições no passado mês de abril.

“É uma loucura o que eles [o governo] fizeram”, refere a advogada Ilona Pusztai, de 37 anos. “Isso não levará a mais receita para o orçamento.

“O governo está atualmente a planear medidas de austeridade [mas] as pessoas não podem mais tolerá-las”, afirma Zoltan Gemesi, um professor de 68 anos.

Peter Marki-Zay, líder da oposição que perdeu as eleições para Orbán em abril, disse que as promessas de campanha do primeiro-ministro nacionalista “provaram mentiras ser”.

Apesar dos tetos de preços do bens essenciais, a Hungria enfrenta uma inflação crescente e uma moeda local em queda numa altura em que decorrem negociações com Bruxelas sobre o financiamento retido da União Europeia.

A Hungria, que depende em grande parte do petróleo e gás russos, declarou o “estado de alerta” na quarta-feira devido à crise de energia desencadeada pela guerra na Ucrânia.

As pessoas que consomem mais do que a quantidade média de energia terão que pagar pelo preço de mercado e não pela tarifa estatal fortemente subsidiada.