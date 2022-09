A Polícia Judiciária (PJ) fez ontem buscas na Presidência do Conselho de Ministros (PCM) e na casa de mulher de ex-autarca do PS do grande Porto, Manuela Couto, que já é arguida noutros dois processos de corrupção – as operações Éter e Teia, por contratos celebrados entre as suas empresas e autarquias do Norte.

Na mira da PJ estão suspeitas de corrupção na adjudicação de diversos contratos públicos, relacionados com prestação de serviços informáticos. A empresária é suspeita de corrupção ativa.

