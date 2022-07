Natixis lança campanha de Verão para preencher mais de 300 vagas

A sucursal do banco francês Natixis em Portugal iniciou a campanha “Purple Scan”, para dar a conhecer a instituição e divulgar as mais de 300 vagas que tem em aberto até ao final do ano, para posições juniores e seniores nas áreas de Engenharia Informática, Economia, Contabilidade, Finanças, Gestão, Direito, Relações Internacionais, Recursos Humanos, Psicologia e Comunicação e Marketing.

As vagas de emprego disponíveis na instituição que tem escritórios no Porto vão ser divulgadas por QR Code, de 15 de agosto a 2 de setembro, na zona das chegadas e no exterior do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.

A partir de setembro, o autocarro personalizado Natixis Purple Bus volta a estacionar em Universidades do norte e centro, para recrutar jovens recém-formados.

Nádia Leal Cruz, da Natixis em Portugal, afirma em comunicado que “estas campanhas são uma forma de chegar aos diferentes perfis de potenciais candidatos”.

“Este ano, decidimos apostar numa campanha diferente, com ações em vários locais e contextos que nos permitem levar a Natixis um pouco por todo o país, ao encontro dos nossos futuros talentos, mesmo em período de férias”, refere a responsável pelo marketing.

“O nosso projeto e desafios em Portugal continuam a crescer, acreditamos no talento de excelência que temos a nível nacional, do mais jovem ao mais sénior, mas também no talento internacional que vem para Portugal à procura de novas oportunidades”, conclui.

O Natixis Purple Bus regressa à estrada em setembro para recrutar estudantes e recém-graduados que desejem realizar um estágio profissional na sua sede, no Porto.