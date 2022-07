A Navigator teve ontem uma quinta-feira “gorda”. No dia em que divulgou um crescimento de 172% nos lucros do segundo trimestre (para um total de 11,3 milhões de euros) face ao período homólogo, foi a notícia de um acordo com os alemães da P2X Europe – para a produção de combustível verde para aviação em Portugal – que dominou as atenções.

Num comunicado enviado à CMVM horas antes da divulgação dos resultados, a Navigator anunciou um princípio de acordo com a empresa alemã para investir entre 550 e 600 milhões de euros na produção de combustível não fóssil para aviação, a partir de hidrogénio verde e CO2 biogénico.

