A operadora de telecomunicações desenvolveu um sistema que analisa os padrões de zapping do utilizador para determinar a probabilidade deste mudar para outros canais, e registou a sua patente nos Estados Unidos.

30 Agosto 2023, 14h14

A operadora de telecomunicações NOS registou uma patente nos Estados Unidos sobre um sistema que utiliza os padrões de zapping dos utilizadores para melhorar a forma como estes mudam de canais nas suas boxes, segundo um comunicado da empresa.

Este sistema foi desenvolvido pela equipa da NOS Inovação, e analisa os padrões de zapping do utilizador para determinar a probabilidade deste mudar para outros canais. Com este conhecimento, ao fim de um determinado período, faz uma pré-sintonização daquele que, com base no seu padrão habitual, é o “próximo canal” mais provável, o que permite aumentar a rapidez e melhorar a experiência do zapping.

O diretor da NOS Inovação, João Ferreia, afirma que “este é um exemplo da forma como a ciência de dados, bem como a inteligência artificial, pode ajudar a melhorar a performance dos produtos atuais e futuros. Estamos a trabalhar em novas formas de as usarmos para melhorar e ou criar novos produtos e serviços que vão ao encontro das necessidades dos nossos clientes”.

A NOS Technology, NOS Inovação e NOS Sistemas foram distinguidas com o estatuto de Inovadora COTEC 2023, por todo o trabalho que a operadora tem feito em matéria de inovação em Portugal. Esta é uma distinção que reconhece, anualmente, empresas que aliam elevados padrões de estabilidade financeira, , eficiência operacional com potencial de inovação tecnológica de modo a gerar crescimento robusto, rentável e recorrente.