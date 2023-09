Artigo originalmente publicado no caderno NOVO Economia de 2 de setembro, com a edição impressa do Semanário NOVO.

Lançar uma ideia aparentemente bem pensada não chega para que seja exequível. A criação de uma moeda comum que contribua para a ‘desdolarização’ das economias dos países BRICS tem tudo, na ótica de João Duque, para não funcionar.

Até porque a China, principal impulsionadora do agregado, dificilmente estará interessada em deixar a sua posição de liderança nas mãos dos seus parceiros.

Os BRICS querem criar uma moeda comum. Vê alguma vantagem nisso. E principalmente alguma possibilidade?

Essa possibilidade existe do ponto de vista político, mas do ponto de vista económico traz grandes problemas. Por vários motivos, mas o principal é a não-integração destas economias. Não há um espaço para uma moeda única. Não sei qual é o tipo de moeda que está pensada. Podem encontrar algum mecanismo de facilitação das compensações entre todos, o estabelecimento de preços nessa nova moeda – isso pode ser feito, resta saber se os outros países aceitam. Os seus criadores assumem-na como supra-bancos centrais? É muito difícil criar uma moeda que seja comum àquele conjunto de países, com a qual estabeleçam preços, criem contratos de dívida, seja de aceitação obrigatória, sirva para acumulação de riqueza. No fundo, as funções fundamentais da moeda dificilmente serão possíveis.