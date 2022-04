Novo líder da UGT defende atualizações salariais de 1,3% na Função Pública

Mário Mourão, que deverá ser confirmado como novo o secretário-geral da UGT este domingo, diz que não aceita discutir aumentos na função pública abaixo de 1%, garantindo estar preparado para o diálogo, mas também para a contestação social.

“A inflação andou em 2021 nos 1,3%. [A atualização salarial] devia ser muito próxima de 1,3%”, afirma em entrevista ao “Jornal de Negócios” e à “Antena 1”. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal (SBN), o “Estado é aquele que primeiro tem de dar o exemplo, para depois exigir às empresas”.

“Julgo que o Governo deve estar disponível para com os sindicatos da administração pública encontrar as melhores soluções” e que tem “condições hoje até para ir ao encontro daquilo que tem sido o seu discurso de que é preciso acabar com a política de salários baixos em Portugal”, refere.

O 14.º congresso da UGT começa este sábado em Santarém, numa reunião marcada pela saída de Carlos Silva da liderança depois de nove anos como secretário-geral, para dar lugar a Mário Mourão. Este congresso deveria ter-se realizado em abril de 2021, mas foi adiado mais do que uma vez por causa da pandemia da Covid-19.