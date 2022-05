NY Post: Putin vai ser operado a um cancro

Vladimir Putin vai ser operado a um cancro, revela hoje o jornal norte-americano “NY Post”, mas a notícia carece de informação oficial pelo Kremlin ou por um Governo ocidental.

O ditador russo vai passar a pasta do poder temporariamente ao presidente do Conselho de Segurança da Polícia Federal Russa. Nikolai Patrushev é conhecido por ser um apoiante radical de Putin.

O “NY Post” cita um vídeo de um canal da plataforma de mensagens Telegram “General SVR” que é gerido por um antigo membro dos Serviços de Inteligência Russos (FSB, que sucedeu à soviética KGB), a agência de espionagem do país, que usa o pseudónimo Viktor Mikhailovich.

O vídeo destaca que Putin estará afastado por dois ou três dias e qualifica Patrushev como um “vilão” e que se chegar ao poder os problemas da Rússia “vão aumentar”.

O site russo de jornalismo de investigação “The Project” divulgou recentemente que Vladimir Putin foi observado 35 vezes por um médico oncologista.

Segundo a publicação, o presidente russo recorre a terapias alternativas, incluindo banhos no sangue extraído dos chifres de veado. Este método é usado na região russa de Altai, que faz fronteira com o Cazaquistão e Mongólia e, segundo os crentes, melhora o sistema cardiovascular e rejuvenesce a pele.

Um oncologista com o nome de Evgeny Selivanov realizou dezenas de visitas à casa de Putin em Sochi no espaço de quatro anos. O “The Project” aponta que em círculos de médicos acredita-se o presidente russo foi submetido a uma cirurgia complicada relacionada com algum tipo de doença da tiroide.