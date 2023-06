“O design é menos sobre ‘rockstars’ e mais sobre o poder da equipa”

Doug Powell passou pela IBM e pela Expedia na sua carreira e esteve em Portugal para falar sobre os principais desafios do mundo do design. Elogia o trabalho feito por Steve Jobs e pela Airbnb e defende que há mais a fazer na saúde. Por outro lado, critica as empresas que falham por lançarem produtos sem os testar. E defende a importância de envolver mais pessoas nos processos de criação.

25 Junho 2023, 19h00

O mundo do design tem cada vez menos rockstars e menos prima-donnas. O trabalho em equipa é essencial para maximizar resultados e evitar erros e falhanços. Quem o diz é Doug Powell, designer norte-americano com décadas de experiência que passou recentemente por Lisboa para participar no Innov.Club, uma iniciativa da VdA e da Beta-i para discutir os grandes temas de inovação, que conta com o JE como membro, entre outras empresas e entidades de vários sectores. Em entrevista ao JE, aborda os principais desafios do mundo do design. “O bom design é bom negócio”, disse em 1973 o então presidente da IBM. Ainda faz sentido?

Thomas Watson Junior era um visionário. Como líder empresarial, estava à frente do seu tempo. E uma das formas era compreender o poder do design para melhorar não só o visual ou a marca de uma empresa, mas a sua estratégia, a forma como trabalha, a sua cultura, e os seus resultados. Cinquenta anos depois, esta frase continua a ser muito poderosa, tal como em 1973.