O Estudo de Impacto Socioeconómico do Lidl em 2022, produzido pela KPGM, deu a conhecer o impacto do crescimento do Lidl na economia portuguesa.

22 Setembro 2023, 16h29

A paisagem convidava a boas notícias. Com o Tejo como pano de fundo, entre o Padrão dos Descobrimentos e a Torre de Belém, foi com o primeiro sol de outono, no dia 22 de setembro, que o Lidl apresentou o seu Estudo de Impacto Socioeconómico de 2022.

E as boas notícias estiveram a cargo de Bruno Pereira, Administrador do Lidl Portugal, e de Pedro Silva, Diretor da KPMG Portugal. Neste terceiro Estudo de Impacto Socioeconómico realizado pela consultora para um dos grandes players do retalho, os números são animadores.

Só em 2022 o Lidl gerou um impacto, direto, indireto e induzido, de 3.100 milhões de euros na economia nacional, um crescimento de 19% face a 2021. No total, desde 2014 (primeiro ano analisado pela KPMG) o Lidl tem aumentado anualmente a sua contribuição para o PIB, num total de 20 mil milhões de euros nos últimos oito anos.

Para Bruno Pereira o sucesso do Lidl deve-se a uma estratégia de médio/longo prazo “de expansão e modernização da rede lojas e entrepostos” e também “de apoio aos nossos parceiros locais e ao trabalho dos nossos colaboradores”, que tem levado os consumidores portugueses a identificarem-se com o modelo de negócios do Lidl e com a “oferta baseada na melhor relação qualidade/preço” que leva esta marca a ser o terceiro player no mercado nacional, com uma quota de 12,4%.

Segundo o estudo apresentado pela KPGM cada euro gasto pelo Lidl em 2022 gerou 1,73 euros de impacto direto, indireto e induzido na economia nacional.

Agricultura em destaque

Entre os sectores onde a atividade do Lidl gerou mais impacto releva a agricultura, que representa 30% da riqueza gerada. A aposta na produção nacional é uma das prioridades do Lidl, que continua a crescer e que, segundo Bruno Pereira, é para continuar.

Destaca-se a estratégia de apoio à exportação do Lidl, uma rede de mais de 100 produtores locais que, segundo o administrador da empresa “exportam para mais de 29 mercados, nos 32 países onde o Lidl está presente”. A nível nacional Bruno Pereira destaca que mais de 50% da oferta do Lidl baseia-se na indústria nacional.

Outros dos sectores em destaque é o dos produtos alimentares, que representa 23% da riqueza gerada pelo Lidl, e o sector da construção, que representa 9%, fruto da expansão da cadeia internacional em Portugal.

Cada posto de trabalho no Lidl gera 9,7 postos de trabalho em Portugal.

Outro dos aspetos relevantes revelado pelo estudo foi o aumento na criação de postos de trabalho. No ano passado o Lidl contribuiu para a criação e manutenção de 85.100 postos de trabalho em Portugal, um aumento de mais de 42% relativamente ao último ano.

A própria empresa viu aumentar o número dos seus colaboradores para 8.750, um aumento de 6% relativamente a 2021. Segundo Pedro Silva da KPMG, parte do sucesso do Lidl na atração de talento deve-se ao seu nível salarial. Afirmação complementada por Bruno Pereira, que relembrou que em 2023 o Lidl aumentou os salários acima do previsto pelo Estado, num investimento de mais de 8 milhões de euros.

Já em relação aos sectores produtivos em Portugal no que ao emprego diz respeito, a contribuição do Lidl incidiu maioritariamente na ‘Agricultura, caça e serviços relacionados’ a representarem 53% do emprego gerado, a ‘Produção alimentar’ correspondendo a 16% e a ‘Produção de bebidas’ com 5% do emprego gerado.

Contribuição vital para a economia portuguesa

Para Pedro Silva “os resultados não deixam dúvidas quanto à contribuição vital do Lidl para a dinamização da economia portuguesa não apenas na geração de riqueza, mas também na criação de oportunidades de emprego, uma vez mais, com principal destaque para o desenvolvimento do sector primário e da indústria alimentar portuguesa.”

Já Bruno Pereira destaca que “os números são reveladores do nosso trabalho e refletem o compromisso que temos com o país.” Questionado pelo JE Lab sobre qual a meta de crescimento do Lidl em Portugal, não tem dúvida em afirmar que “o objetivo é todos os anos continuar a ter cada vez mais impacto na economia nacional e continuarmos a crescer de forma sustentável com todos os players envolvidos, parceiros e colaboradores, para que no final do dia o cliente tenha a melhor relação qualidade preço.”

Este conteúdo patrocinado foi produzido em colaboração com o Lidl.