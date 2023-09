O MOTELX vai muito além do cinema de terror

Se o MOTELX fosse uma ementa, o “terror” seria o prato do dia. Seria, não, é mesmo o prato do dia, diz-nos o sloganda 17ª edição do festival lisboeta de cinema de terror, que já afia as facas para o menu de degustação que será servido, de 12 a 18 de setembro, no Cinema São Jorge. Estão garantidos sustos e novas iguarias. Bom proveito!

2 Setembro 2023, 18h00