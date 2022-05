OE2022. Livre admite votar a favor caso PS inclua as suas propostas, afirma Rui Tavares

Após ser recebido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em Belém, Rui Tavares líder e fundador do Livre, afirma ter esperança de que as propostas apresentadas pelo seu partido sejam incluídas no Orçamento do Estado de 2022, sublinhando que o sentido de voto irá variar mediante a inclusão ou exclusão das mesmas.

Sobre as principais propostas que gostaria de ver incluídas ou, a curto prazo, pelo menos discutidas com o grupo parlamentar do Partido Socialista (PS), Rui Tavares aponta o subsídio de desemprego, dando como exemplo um membro de um casal que recebe uma proposta de emprego no interior, para que a outra metade possa usufruir do subsidio de desemprego “durante alguns meses para poder acompanhar a família”.

O líder do Livre também voltou a falar na introdução da “semana de quatro dias”, mas esclarece que ainda não obteve qualquer indicação por parte do Governo nesta matéria.

Por outro lado, Tavares crítica a falta de “reuniões técnicas”, de forma a preparar o que Portugal e outros países europeus têm de fazer para “isolar politicamente Putin e isolar termicamente as nossas casas”, referindo-se à guerra na Ucrânia e ao embargo às importações de energia proveniente da Rússia.

Por fim, sobre a polémica dos refugiados ucranianos recebidos por cidadãos russos pró-Putin na Câmara Municipal de Setúbal (CMS), o deputado do Livre diz que “só depois das audições é que faz sentido saber se estamos suficientemente esclarecidos ou se queremos um inquérito parlamentar”.

“O livre votou a favor de todas as audições, incluindo do presidente da CMS e fez apenas uma sugestão para que a senhora embaixadora da Ucrânia fosse ouvida no parlamento, não só sobre este caso que consideramos que é preocupante e que deve ser esclarecido, mas sobre todas as coisas que devemos fazer para ajudar a Ucrânia”.