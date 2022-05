Oito dicas para fundadores e CEO de startups que querem contratar

Tal como os líderes de empresas com um longo histórico ou de grande dimensão, os empreendedores que fundaram ou dirigem uma startup deparam-se em todo o mundo com uma guerra de talentos sobretudo no sector tecnológico. Aliás, por vezes têm mais dificuldades em recrutar pessoas devido ao facto de a empresa ser recente, considerada instável e ter poucos meios de contratação, como uma vasta equipa de recursos humanos e agências especializadas.

A pensar nestes obstáculos, a consultora de recrutamento Robert Walters elencou um conjunto de oito dicas para que os líderes de startups sejam mais bem-sucedidos na integração de profissionais – até porque trabalhar numa startup pode ser dinâmico e motivador do que em qualquer outra. Os especialistas da consultora advertem que o pior erro é contratar as pessoas erradas, porque o custo de uma má contratação numa startup estima-se que esteja entre os 25 mil dólares e os 50 mil dólares (23 mil euros e 47 mil euros).

“Perante a constante transição do mercado de trabalho, os candidatos procuram constantemente organizações que se adaptem a novos modelos de trabalho, razão pela qual as startups tornam-se mais atrativas devido aos seus esquemas de flexibilidade”, começa por explicar Fabienne Viegas, responsável pela equipa de Tecnologia da Robert Walters Portugal. “É importante criar uma equipa de gestão sólida, que possa permear a cultura organizacional para as suas equipas e partilhar a proposta de valor da startup para atrair talentos”, sugere.