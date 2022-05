Olá, Brasil. Web Summit organiza primeira conferência na América Latina

A Web Summit vai organizar uma conferência tecnológica no Rio de Janeiro, no Brasil, no próximo ano. O fundador e CEO da Web Summit revelou esta terça-feira que a decisão de organizar a primeira Web Summit fora da Europa e expandir a cimeira de tecnologia para o Brasil se deve ao facto de o ecossistema de empreendedorismo estar a crescer naquela região do globo.

“Procurámos várias cidades e apaixonámo-nos pelo Rio. É uma cidade que recebeu a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos… Estamos muito entusiasmados”, referiu Paddy Cosgrave, numa conferência de imprensa que decorre esta tarde. “Será o momento do ano em que investidores, empreendedores, jornalistas fazem a sua jornada até ao Rio, vindos de todas as pontas do mundo”, frisou.

Portugal, onde não haverá alterações por causa do novo evento, também pesou na opção de voar para a ‘cidade maravilhosa’. “Na Web Summit em Lisboa percebemos que havia muitos participantes da América Latina e também cada vez mais de África, portanto esperamos que a partir de 2024, 2025, consigamos continuar a expandir para outras regiões”, disse Paddy Cosgrave, deixando no ar a hipótese de organizar um evento no continente africano.

A América Latina foi a região do mundo que mais cresceu em termos de financiamento de capital de risco em 2021, de acordo com a Crunchbase. Paddy Cosgrave garantiu que, atualmente, o Brasil é o país é provavelmente o país mais dinâmico em termos de startups, com um “cenário de empreendedorismo em rápido crescimento” e mais de 10 mil milhões de dólares (8 mil milhões de euros) em investimento a empresas recém-criadas só no ano passado.

Os oradores da Web Summit no Rio de Janeiro serão anunciados ao longo dos próximos meses. “É um novo evento, que trará milhares de participantes internacionais para o Rio e ajudar a cimentar o que já é um sector tecnológico em rápido crescimento no Rio”, antecipou o empreendedor irlandês.

A empresa que organiza a Web Summit promove outros eventos ligados ao empreendedorismo, mas têm outros nomeas/marcas, como é o caso da Collision, no Canadá, ou da MoneyConf.

Em atualização