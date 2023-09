Pagamentos aos produtores afetados pelos incêndios em Aljezur e Monchique já estão processados

Este pagamento que decorre da implementação do despacho normativo n.º 11/2023 da ministra da Agricultura e Alimentação, criado com um apoio financeiro extraordinário para aquisição pelos agricultores lesados de alimentos no mercado.

8 Setembro 2023, 14h51