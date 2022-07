Paulo Macedo diz que subida dos juros no cenário base é acomodável mas acima disso pode ser incomportável

O presidente da CGD, Paulo Macedo, falava nos Encontros Fora da Caixa, em Oeiras, quando disse a subida de juros dentro do cenário base, de 200 pontos base, é “acomodável pelas empresas”.

O CEO da Caixa falava para uma plateia de empresários defendeu a subida das taxas de juro pelo BCE porque o ambiente de taxas de juro negativas não é normal. “As taxas de juro sobem muito depressa, mas no médio e longo prazo as taxas ficarão no mesmo nível”, acredita Paulo Macedo que lembrou que ver que os juros, ainda que subam ficam muito abaixo da inflação.

No entanto alerta que uma subida muito elevada do indexante pode vir a ser um problema para as empresas e para as famílias e logo para a banca.

O presidente da CGD lembra que as taxas fixas são uma forma de proteger do risco de subida dos juros.”

Resumindo, “a subida dos juros sim, se ficar nos 200 pontos base é acomodável, mas se a subida dos juros for para 400 pontos ou mais, vamos ter problemas”, disse Paulo Macedo referindo-se a um risco sério de subida do crédito malparado.

Paulo Macedo e Luís Montegro em consonância nas politicas de imigração e fiscais

Paulo Macedo falou da fiscalidade como um ponto fraco do país que afecta a competitividade.

O presidente do PSD, Luís Montenegro, também presente no mesmo evento, também defendeu a redução da carga fiscal para empresas e famílias, e a simplificação fiscal.

O presidente da CGD, por sua vez, destacou que “nunca tivemos uma empregabilidade da população ativa tão elevada”, mas está no limite, e dado o problema da demografia, “é preciso fomentar políticas de imigração”, defendeu.

Também Luís Montenegro alertou para a necessidade de políticas públicas de imigração, mas de forma inteligente, seguindo os exemplos doutros países. Teria de ser uma política que definisse as especializações que o país precisa, de que geografias e “tudo tem de ser acompanhado com políticas de acolhimento e integração”.

