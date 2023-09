A semana fechou em Portugal com uma série de dados que revelam alguma fraqueza, algo expectável dado o abrandamento generalizado na Europa e a subida de juros em curso.

1 Setembro 2023, 08h30

A semana que agora termina foi rica em dados macro relativos à economia portuguesa, que confirmaram a estagnação do lado do crescimento e o retorno da pressão nos preços por via da energia. A inflação subiu inesperadamente e, embora não seja uma evolução preocupante, o coeficiente de atualização de rendas aproxima-se de 7%, pressionando o Governo a agir.

Em cadeia, o PIB português estagnou no segundo trimestre, confirmando-se a estimativa rápida divulgada no início deste mês pelo INE. O resultado homólogo foi bastante melhor, chegando a 2,3%, embora também constitua um abrandamento em relação ao trimestre anterior, quando a economia cresceu 2,5% em relação a igual período de 2022. A procura externa foi a grande responsável pelo menor fulgor, com os principais compradores a Portugal a atravessarem uma quebra da atividade.

