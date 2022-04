Placa central da Avenida Arriaga recebe Festival do Rum

A placa central da Avenida Arriaga vai receber o Festival do Rum, entre 21 e 24 de abril. O objetivo do evento passa por “reforçar a promoção do Rum da Madeira, a nível regional, nacional e internacional, criando momentos memoráveis para os participantes e visitantes do Festival”.

O evento é promovido pelo Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato (IVBAM) e reúne produtores de rum da Madeira tais como: Engenhos do Norte, Sociedade dos Engenhos da Calheta, Engenho Novo da Madeira (William Hinton), Florentino Izildo Ferreira (O Reizinho) e Vinha Alta.

Durante o evento estarão presentes também personalidades do setor como: Marco Graziano, Fernando Melo, Nicolas Gueho e Thierry Heins.

O festival terá ainda provas e masterclass de Rum da Madeira, conversas com produtores, sessões de cocktails, harmonização de comida e chocolates com Rum da Madeira.

O Festival do Rum terá início às 16h00 e encerra às 00h00 no dia 21, à 01h00 nos dias 22 e 23 e às 21h00 no dia 24 de abril.