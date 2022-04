Portugal já doou 9 milhões de euros à Ucrânia mas os Estados Unidos foi quem mais apoios enviou

Os Estados Unidos já doaram à Ucrânia 7,6 mil milhões de euros desde que o país foi invadido pela Rússia a 24 de fevereiro. Um valor que é mais do dobro dos 2,9 mil milhões de euros enviados pelos estados-membros da União Europeia (UE) revela o Ukraine Support Tracker, uma plataforma criada pelo Kiel Institute for the World Economy.

No entanto, a estes 2,9 mil milhões é necessário juntar dois mil milhões de euros do Banco Europeu de Investimento (BEI) e mais 1,4 mil milhões de euros provenientes de instituições ligadas à União Europeia.

Na Europa, a Polónia é o país que mais dinheiro já enviou para a Ucrânia (um milhão de euros) seguida pela Alemanha, França e Reino Unido.

“É notável que os EUA sozinhos estejam a enviar significativamente mais [dinheiro] do que toda a UE, onde a guerra acontece ali ao lado”, refere Christoph Trebesch, diretor de investigação do Instituto Kiel, na Alemanha e autor do estudo ‘World Economy’s Ukraine Support Tracker’.

Em relação a Portugal, ocupa o 21º lugar entre os 31 países que englobam este estudo, tendo já doado nove milhões de euros em equipamento militar para a Ucrânia.

Por sua vez, este estudo demonstra que ao comparar o apoio dado à economia do país doador, os EUA caem do primeiro para o sexto lugar, com a Estónia a assumir a liderança. Os dados revelam que a contribuição do país nas primeiras semanas da guerra tenha totalizado quase 0,8% da sua produção económica.

O pequeno estado báltico de 1,3 milhões de habitantes registou um Produto Interno Bruto (PIB) de 28 mil milhões de euros em 2020, segundo o Banco Mundial.

Mais de 4,9 milhões de pessoas já fugiram da Ucrânia desde o início do ataque da Rússia, segundo a ONU. Os países vizinhos receberam a maior parte dos refugiados, em particular a Polónia, que deu auxílio a 2,8 milhões de refugiados, enquanto a Roménia, Hungria e Moldávia têm um total de 1,9 milhões de refugiados nas suas fronteiras.