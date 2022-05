Portugal vai contribuir com 2,1 milhões de euros em ajuda huminatária para a Ucrânia, sendo que um milhão de euros diz respeito às respostas das Nações Unidas a que se juntam 1,1 milhões de euros adicionais. Esta informação foi anunciada pelo primeiro-ministro António Costa durante a sua intervenção por vídeochamada na conferência de Alto Nível de Doares para a Ucrânia que decorre em Varsóvia, na Polónia esta quinta-feira, 5 de maio.

“Portugal está preparado para se comprometer com um contributo financeiro de um milhão de euros para a reposta humanitária das Nações Unidas e 1,1 milhões de euros adicionais em ajuda humanitária para a Ucrânia, num pacote total de 2,1 milhões de euros. Portugal está com a Ucrânia”, afirmou António Costa na sua declaração.

O primeiro-ministro deixou também palavras de elogio para com Mateusz Morawieckie e Magdalena Andersson, respetivamente primeiros ministros da Polónia e Suécia por esta iniciativa e voltou a condenar a invasão da Rússia à Ucrânia.

“É um ato de guerra inaceitável no século XXI. As consequências desta agressão estendem-se muito para além do território ucraniano, com milhões de refugiados à procura de segurança por todo o nosso continente”, referiu António Costa.