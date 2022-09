Portugueses compraram mais de metade dos apartamentos de projeto no Parque das Nações

Depois de ter arrancado a construção no início de 2021, o projeto O’Living da promotora imobiliária Mexto, já conta com 44 dos 86 apartamentos vendidos, tendo 99% sido adquiridos por famílias portuguesas.

Com um investimento de 30 milhões de euros, este empreendimento do grupo suíço encontra-se localizado na zona dos Olivais, junto ao Parque das Nações e é composto por dois edifícios e tipologias que vão entre os T1 e T4. Os preços das habitações disponíveis variam entre os 240 mil euros e um milhão de euros.

Com áreas que vão dos 64m² aos 216m², todos os apartamentos do O’Living beneficiam de estacionamento subterrâneo com lugar para 128 veículos, espaços comerciais no piso térreo e 188 lugares de estacionamento público para residentes nas imediações. A assinatura do projeto é do ateliê de arquitetura Saraiva + Associados.

Tomas Suter, Senior Advisor & Partner da Mexto, considera que “este é um projeto destinado às famílias portuguesas”, estando o O’Living já na segunda fase de comercialização, tendo também iniciado a construção do segundo lote.

“Apesar de termos sentido algum abrandamento da procura em agosto, o O’Living continua com uma excelente

performance, já que é um produto que preenche os requisitos das famílias portuguesas, não só pela excelência da construção, mas também pelas áreas e sua localização num bairro residencial com uma variada oferta de serviços”, refere.