29 Junho 2023, 12h06

As cidades de Albufeira, Portimão e Figueira da Foz são as mais procuradas pelos portugueses para as férias no mês julho, segundo os dados compilados pela plataforma de viagens Jetcost.

As pesquisas revelam que os portugueses procuram “sol e praia, destacando esses destinos nas suas procuras (73%) em comparação com aqueles que preferem destinos do interior (27%), destacando oito cidades no Algarve e sete na Região Centro”, indica a nota da Jetcost, acrescentando que o “Norte e Lisboa foram as regiões com mais cidades escolhidas, entre as 35 mais procuradas para julho 2023”.

Já o Funchal, Lisboa, Aveiro, Ponta Delgada, Quarteira, Porto e Faro ocupam os lugares seguintes na lista de 35 cidades.

“Os portugueses querem muito sair de férias, o que mostra que as buscas por hospedagem durante o mês de julho de 2023 aumentaram 29% em relação ao mesmo mês do ano passado. Apesar da subida dos preços e da atual conjuntura económica, parece que continuamos a querer destinos com areia, sol e mar, com 73% dos turistas portugueses a procurarem destinos de praia em vez de destinos de interior”, analisa Ignazio Ciarmoli, Diretor de Marketing da Jetcost.

Por ordem de preferência, a lista das cidades portuguesas mais procuradas para julho são: Albufeira, Portimão, Figueira da Foz, Funchal, Lisboa, Aveiro, Ponta Delgada, Quarteira, Porto, Faro, Tomar , Tróia, Braga, Vilamoura, Oeiras, Vila Real de Santo António, Sesimbra, Cascais, Vila Nova de Gaia, Setúbal, Tavira, Lagos, Sintra, Nazaré, Santiago do Cacém, Castelo de Vide, Viana do Castelo, Póvoa do Varzim (Norte), Porto Santo, Angra do Heroísmo, Caldas da Rainha, Coimbra, Peniche, Guimarães e Matosinhos.