Primeira-dama ucraniana na capa da Vogue divide opiniões

A primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, posou para a revista de moda Vogue com o marido, o presidente Volodymyr Zelensky, numa edição onde falou sobre a guerra no país. A participação de Zelenska tem dividido opiniões.

Na capa, que foi partilhada nas redes sociais da Vogue, Zelenska surge com umas calças pretas e blusa branca, sentada numa escadaria. Existem também fotos da primeira-dama acompanhada pelo marido, o gabinete presidencial, e com mulheres soldado.

Na descrição da foto da capa divulgada no Facebook, a Vogue utiliza uma citação de Zelenska que admite “que os últimos meses foram os piores da sua vida e da vida de qualquer ucraniano”.

“No entanto, mesmo durante a guerra, Olena continua inspirada pelos ucranianos: estamos ansiosos pela vitória. Não temos dúvidas de que venceremos. E é isso que nos mantém em movimento”, escreveu ainda a revista de moda na rede social.

Depois de divulgadas as fotos, Zelenska foi alvo de algumas críticas, mas também de elogios. Entre os comentários negativos estão: “Os únicos heróis são as forças armadas da Ucrânia”, “Não romantizem a guerra”, “O teu país está em guerra. Porque estás a posar para a Vogue”?, “Aposto que tu e o teu marido já fizeram milhões com o sofrimento dos ucranianos e agora ainda posas para a Vogue, uma revista elitista”.

No entanto, também existiram utilizadores que elogiaram a capa de Zelenska. “Bonitas fotos tiradas por Annie Leibovitz a Olena e Volodymyr Zelensky”, é possível ler-se no Facebook, mas também “Capa fantástica, sou ucraniana e acredito que devemos continuar a aparecer nas capas para chamar a atenção para os crimes de guerra da Rússia”.