Procura de casa subiu 25% entre a faixa etária dos 35 aos 44 anos no primeiro trimestre

A procura por casa em Portugal registou uma subida de 25% entre a faixa etária dos 35 aos 44 anos no primeiro trimestre, de acordo com um estudo divulgado pelo portal Imovirtual esta segunda-feira, 18 de abril.

Por sua vez, verificou-se um crescimento de 22% na faixa etária dos dos 45 aos 54 anos, sendo que a nível geral verificou-se um aumento de 8% em relação ao último trimestre de 2021.

O maior aumento foi observado na faixa etária dos 18-24 anos (17%), seguindo-se a faixa etária dos 35-44 anos (13%), enquanto a faixa etária dos 55-64 anos foi a única onde a procura por casa desceu (9%) face ao último trimestre do ano anterior.

Apesar desta subida trimestral, a procura de casa registou uma quebra de 23% quando comparado com o mesmo trimestre do ano passado. A maior descida face a este período foi nas pessoas entre os 55-64 anos (33%), seguidas pelos grupos dos 18 aos 34 anos (29%).

Ao nível das regiões, Lisboa, Porto, Braga, Setúbal, Leiria, Faro, Aveiro, Coimbra, Viseu e Santarém ocupam o top-10 da procura de casa no primeiro trimestre, com os maiores aumentos a registarem-se em Faro (37), Setúbal (24%), Braga (23%), Aveiro e Évora (ambas com 21%), enquanto a Guarda verifica o crescimento menos expressivo (6%).

Ricardo Feferbaum, Diretor Geral do Imovirtual, refere que “as condições associadas à pandemia que ainda se experienciavam em 2021 podem justificar a maior procura por faixas etárias mais jovens nesse ano, como a necessidade de independência face à família e a possibilidade do teletrabalho”.