Projeto Rotas Zer0 procura sensibilizar consumidores para a importância das práticas agroecológicas 

A Caravana AgroEcológica, em parceria com o TAGIS – Centro de Conservação das Borboletas de Portugal, está a desenvolver o Projeto RotasZer0. O objetivo é “sensibilizar os consumidores para a importância das práticas agroecológicas e do consumo de proximidade, através de visitas a produções próximas da sua área de residência”.

O projeto, financiado pelo Fundo Ambiental, visa ainda informar relativamente à circularidade nos sistemas agrícolas e à existência de biodiversidade nesses mesmos sistemas, nomeadamente no contexto de práticas de compostagem.

Está prevista a concretização de 15 rotas pelo país, nas quais um pequeno grupo de consumidores locais visitará entre 2 a 3 produções agrícolas, ficando assim a conhecer os produtores, os produtos e as práticas de cultivo. Posteriormente, serão realizados um documentário e um conjunto de pequenos vídeos acerca de cada rota.

Para acompanhar o desenvolvimento da iniciativa, a Caravana preparou um questionário para permitir ao projeto fazer uma breve caracterização de produtores e consumidores de produtos agrícolas. Este questionário tem como objetivos:

Caracterizar o comportamento e motivações de consumidores no que respeita aos seus hábitos de consumo de produtos agrícolas; caracterizar o conhecimento e o valor dado a práticas agrícolas e biodiversidade associada.

Caracterizar produtores e a sua produção no que respeita à sua atividade agrícola e atividades associadas, às práticas agrícolas utilizadas, e conhecimento e valorização da biodiversidade associada à produção agrícola.

Participe neste estudo que decorrerá na semana de 25 a 29 de Julho e conte-nos o seu perfil enquanto consumidor.

Conte com o apoio da DECO MADEIRA através do número de telefone 968 800 489/291 146 520, do endereço eletrónico deco.madeira@deco.pt. Pode também marcar atendimento via Skype. Siga-nos nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin e Youtube!