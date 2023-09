A conferência anual do programa MIT Portugal, sob o tema “Research that Impacts Society”, acontece hoje e vão ser apresentados os resultados dos projetos de investigação que representam um investimento no país de cerca de 24 milhões.

22 Setembro 2023, 16h25

Decorre hoje, na Altice Fórum Braga, a conferência anual do programa MIT Portugal, sob o tema “Research that Impacts Society”. A conferência vai-se focar na apresentação dos resultados dos seus sete projetos de investigação colaborativa de larga escala e dos seus impactos estratégicos.

Pedro Arezes, Diretor Nacional do MIT Portugal, afirma que ” sendo este o ano de término destes projetos, que representaram um investimento em Portugal de cerca de 24M€ (investimento público e privado), a conferência anual é o momento ideal para apresentação à sociedade dos principais resultados obtidos por estes projetos, permitindo que a audiência reflita sobre a forma de como estes resultados e novas abordagens podem contribuir para resolver desafios societais complexos, alicerçados no progresso científico do sistema de I&D Português”.

Os projetos liderados por empresas nacionais em parceria com instituições de investigação, universidade e o MIT, permitem avançar o conhecimento em várias áreas científicas de relevância.

A conferência conta com uma participação alargada de docentes e investigadores de Portugal e do MIT, e de empresas e outras entidades do tecido científico português, que vão dar a conhecer os principais desenvolvimentos destes projetos. O encerramento do evento vai contar com a presença do secretário de estado da Economia, Pedro Cilínio.