PS quer criar Polícia Municipal no Funchal

O PS vai propor novamente na Assembleia Municipal do Funchal a criação de uma polícia municipal no concelho.

“Pretendemos que o concelho do Funchal esteja munido de um instrumento que visa dar uma melhor resposta na área da fiscalização e ocupação do espaço público, nas questões relacionadas com o policiamento e com o trânsito, num trabalho desenvolvido conjuntamente com o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública e demais autoridades competentes”, diz a deputada municipal do PS, Andreia Caetano.

A socialista sublinha que a criação de uma Polícia Municipal teria um “papel fundamental para fazer face às lacunas da Câmara em áreas como a fiscalização municipal (em termos gerais e nos domínios da fiscalização de obras e ambiental), mas também, e fundamentalmente, para melhorar a eficácia da vigilância e da garantia da segurança da cidade, cada vez mais necessária nos dias que correm”.

A deputada municipal do Funchal sublinha que em 2019 foi realizado um estudo, e apresentada uma proposta de regulamento na Assembleia Municipal, sobre a Polícia Municipal, que foi chumbada.

Andreia Caetano considera que este trabalho realizado pela autarquia deveria “ser aproveitado pela atual vereação para avançar com esta medida”.