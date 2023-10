PSI termina o dia a registar uma ligeira perda de 0,19%

O dia termina em terreno misto para as principais praças europeias, com o principal índice português a terminar no ‘vermelho’, juntamente com o índice espanhol, IBEX35. Já o índice francês terminou a sessão a registar ganhos.

23 Outubro 2023, 17h12