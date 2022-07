Putin encontra-se com Erdogan no Irão para discutir transporte de cereais da Ucrânia

Vladimir Putin já está em Teerão onde se vai encontrar com os seus homólogos Recep Tayyip Erdogan e Ebrahim Raisi, para o transporte de cereais retidos na Ucrânia, segundo um assessor do Kremlin.

A chegada do presidente russo à capital do Irão esta terça-feira foi confirmada pela estação de televisão estatal iraniana, de acordo com o “The Guardian”.

Em junho, Putin fez visitas oficiais ao Tajiquistão e o Turquemenistão.

O Kremlin anunciou, na semana passada, que Putin tinha marcado um encontro com os presidentes da Turquia e do Irão no âmbito do chamado Processo de Astana.

“A questão do carregamento de cereais ucranianos será discutida com Erdogan … Estamos prontos para continuar a trabalhar nesta via”, explicou ontem Yuriy Ushakov, conselheiro de política externa de Putin.

Putin irá também encontrar-se com o Líder Supremo Ayatollah Ali Khamenei durante a sua visita.

As negociações entre a Rússia, a Ucrânia, a Turquia e as Nações Unidas estão em vias de chegar a um acordo, que deverá ser assinado no final desta semana e que permitirá retomar o transporte de cereais da Ucrânia através do Mar Negro.

Segundo o ministro da defesa turco, Hulusi Akar, “foi encontrado um acordo de princípio …” entre a Ucrânia e a Rússia para estabelecer um corredor marítimo seguro que permita o transporte de cereais.