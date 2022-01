Real Madrid fecha contrato de 10 mil milhões para rentabilizar o novo Santiago Bernabéu

O novo estádio do Real Madrid acaba de gerar mais um acordo multimilionário ao emblema espanhol que celebrou um contrato válido até 2047 com a empresa de eventos desportivos norte-americana ‘Legends’ que vai render aos ‘merengues’ 400 milhões de euros anuais, segundo conta o jornal “Marca” esta sexta-feira, 28 de janeiro.

O grupo norte-americano que detém 20% da equipa da NBA dos San Antonio Spurs poderá assim usufruir do novo recinto que se espera esteja concluído nos primeiros meses do próximo ano, para poder realizar além de espetáculos desportivos, concertos ou congressos.

Este acordo implica que a empresa possa vir a usar o renovado Santiago Bernabéu para espetáculos, conferências, exposições, feiras e eventos desportivos até 300 dias no espaço de um ano.

Alguns dos maiores chefs espanhóis também já estão a ser convidados para assumirem as concessões de vários espaços no estádio.

Para tudo isto acontecer, o teto do estádio vai poder ser fechado totalmente. Já o relvado também vai ser possível recolher, de forma a protegê-lo para estar preparado para os jogos.

No entanto, este novo acordo vai fazer com que os custos da construção do estádio em geral subam para um valor a rondar entre os 800 e 900 milhões de euros.

Contudo, este cenário não parece preocupar os responsáveis do Real Madrid, que acreditam vir a amortizar este valor com os lucros da exploração do novo estádio.