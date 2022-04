Receitas da Tesla sobem 80% e superam expectativas dos analistas

A Tesla teve receitas de 18,76 mil milhões de dólares no primeiro trimestre deste ano, o que representa uma subida exponencial (+81%) comparativamente ao mesmo período do ano passado. A fabricante automóvel liderada por Elon Musk acabou assim por superar as já elevadas expectativas dos analistas.

O lucro líquido atribuível aos acionistas fixou-se em 3,31 mil milhões de dólares (3 mil milhões de euros), depois de disparar 658% em termos homólogos, e o EPS (Earnings Per Share) foi de 3,22 dólares, de acordo com o relatório e contas divulgado esta quarta-feira à noite.

A receita oriunda dos carros atingiu os 16,86 mil milhões de dólares (15 54 mil milhões de euros), mais 87% em relação aos primeiros três meses de 2021. “O primeiro trimestre de 2022 foi outro trimestre recorde para a Tesla por diversos indicadores, como receitas, entregas de veículos, lucros e uma margem operacional superior a 19%. A nossa dívida de recurso pendente caiu para menos de 0,1 mil milhões de dólares no final do primeiro trimestre”, lê-se no documento.

Os analistas esperavam que a empresa mais do que duplicasse os lucros por ação, o resultado líquido, o lucro operacional e o EBITDA e antecipavam uma subida homóloga de 60% nas receita. Logo, as vendas foram 21 pontos percentuais acima das previsões do mercado.

Ainda que as ações da Tesla tenham desvalorizado cerca de 17% desde o início do ano, com os investidores atentos às cadeias de abastecimento e na China, Wall Street antecipava que a empresa brilhasse por ser “uma das maiores em termos de capitalização de mercado e uma das favoritas dos investidores de retalho”, conforme destacou a XTB.