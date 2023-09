“Acreditamos que a recessão ainda está por vir”. Esta é, pelo menos, a conclusão de vários analistas do JP Morgan depois de olharem para os números da economia americana.

9 Setembro 2023, 16h38

O ano de 2023 ainda não terminou mas os economistas já olham para 2024 e as previsões não são positivas. Tudo indica que a economia americana irá cair e criar um efeito dominó por todo o mundo.

Os organismos internacionais indicam que os Estados Unidos deverão entrar em recessão durante os próximos seis meses, ainda que o PIB encerre o ano com um crescimento próximo dos 2%. No entanto, as expectativas para o próximo ano são negativas, com a “Bloomberg” a apontar a queda superior a 1,3 pontos percentuais.

O JP Morgan aponta que o mercado de trabalho está forte e que a inflação está a cair gradualmente mas os sectores económicos já estão a sentir uma desaceleração.

Mas os Estados Unidos não são a única grande economia mundial a perder pujança no próximo ano. Ainda que continue a sustentar a economia mundial em 2024, o PIB deverá ficar nos 4,5%, caindo face aos 5% com que terminará o presente ano.

“Estamos a ver a China com um crescimento sustentável para este ano devido à recuperação do consumo do gigante asiático” no pós-Covid, indica o JP Morgan. No entanto, os desafios enfrentados pela China são superiores a qualquer outro país, uma vez que está a enfrentar uma crise imobiliária sem precedentes, o consumo interno está fraco, o desemprego juvenil está em máximos, a natalidade continua a baixar e as exportações continuam em queda.

Por sua vez, a União Europeia vai expandir-se no próximo ano e o bloco deverá assistir a um crescimento de 0,7%, com o PIB conjunto dos 27 a crescer para 1,3%.