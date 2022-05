Recessão na Alemanha? Produção fabril sofre com a guerra para além do esperado

A Alemanha pode estar a entrar em recessão depois de a produção industrial ter caído 3,9% em março, uma queda três vezes maior do que os economistas estimavam já tendo em conta o efeito da guerra na Ucrânia. O PIB da maior economia europeia está 7,6 pontos percentuais (p.p) abaixo do nível pré-pandemia, avança o “The Telegraph”.

Os valores que estão a alertar os analistas ainda nem têm os efeitos do anúncio do embargo total da União Europeia (UE) à energia russa até ao fim do ano, que só aconteceu recentemente.

“Este é provavelmente o início de uma profunda desaceleração da manufatura que achamos que arrastará toda a economia alemã para a recessão”, disse Andrew Kenningham, da Capital Economics.

Um forte efeito de contágio sentiu-se no setor automotivo, com a produção de veículos a cair 14% em março para 63% do seu nível pré-pandemia. Dados sugerem que a desaceleração piorou em abril. A confiança no setor é a mais baixa desde maio de 2020 enquanto se avizinham problemas crescentes na cadeia de abastecimento. Neste ponto, Carsten Brzeski, do ING Group, prevê uma contração durante o segundo trimestre.

“Os três pilares do bem-sucedido modelo de negócios económicos da Alemanha, exportações, indústria e energia, tornaram-se o calcanhar de Aquiles do país”, acrescentou.