O turismo é uma atividade central e diferenciada na região, pelo que não deixará de dominar, mas numa lógica de maior complementaridade com outros sectores. O mar aparece como uma área-chave da economia do futuro madeirense, mas o défice de qualificações deve ser corrigido, de forma a aproveitar mais atividades intensivas em tecnologia. Fundos europeus serão essenciais na transição.

1 Setembro 2023, 15h46

Com uma economia ainda assente sobretudo no turismo, um sector sujeito a volatilidade acrescida e influenciado por fatores externos ao controlo da região, a Madeira procura uma maior diversificação, aproveitando o seu potencial em ramos chave do novo paradigma económico europeu baseado na sustentabilidade e inovação. Os desafios são muitos, desde a insularidade à falta de qualificações da força laboral, mas a performance recente do turismo dá alguma margem de manobra para explorar novas atividades, tal como os fundos europeus.

