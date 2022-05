Com um mês desde o início de operações na Madeira, a rota entre a Madeira e Lisboa, de entre as dez rotas que a Ryanair faz entre a Região e outros destinos, foi a que teve mais procura.

“Até à data, a rota da Ryanair entre a Madeira e Lisboa provou ser a mais popular para o mês de abril, operando um serviço diário duplo de e para os nossos valiosos clientes”, refere a Ryanair ao Económico Madeira.

As operações aéreas da Ryanair no Aeroporto Cristiano Ronaldo iniciaram-se a 29 de março, com o primeiro voo proveniente de Nuremberga, na Alemanha.

No total, a companhia aérea, que tem dois aviões baseados no Aeroporto da Madeira, vai oferecer no verão IATA (até 29 de outubro) um total de dez rotas em sete países, nomeadamente Portugal, Reino Unido, Alemanha, França, Irlanda, Itália e Bélgica. São, portanto, 42 as frequências semanais com um total de 8.106 lugares disponíveis, em cada sentido de viagem.

