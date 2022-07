Samsung, Apple e Xiaomi são os fabricantes que mais venderam no primeiro trimestre de 2022

Segundo dados revelados pela IDC, que foram posteriormente analisados pela BanklessTimes, a Samsung dominou a venda de smartphones, em unidades, durante o primeiro trimestre de 2022, com 73.6 milhões de smartphones vendidos, o que corresponde a uma quota de mercado global de 23.4%.

Isto corresponde a mais de 17 milhões de unidades que o segundo classificado, a Apple, com 56 milhões de unidades vendidas, que lhe permitiram conquistar uma quota de mercado de 18%, o que corresponde a um aumento de 2.2% face ao período homólogo, tendo sido o único fabricante a crescer neste período.

Segundo pode confirmar pelo gráfico aqui apresentado, a Xiaomi ficou na terceira posição, com 39.9 milhões de smartphones vendidos, o que lhes permitiu uma quota de 12.7%. Os restantes grandes fabricantes chineses completaram o top, com a Oppo na 4ª posição com 27.4 milhões de unidades (8.7%) e a Vivo com 25.3 milhões de unidades (8.1%), sendo todos os restantes fabricantes responsáveis pelos 91.4 milhões de smartphones vendidos (29.1%).

Curiosamente, todos os fabricantes chineses sofreram fortemente com os confinamentos provocados pelas últimas vagas de COVID, pela falta de componentes e pelo conflito na Ucrânia, com a Xiaomi a cair 18% face ao mesmo período do ano passado, a Oppo a cair 27% e a Vivo a cair 28%. Em termos gerais, assistiu-se a uma queda de 8.9% no total de smartphones vendidos face ao período homologo.