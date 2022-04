A Taco Bell chega à Madeira esta quarta-feira, com a inauguração do seu primeiro restaurante na região, localizado no centro comercial MadeiraShopping. Com esta abertura são criados 21 postos de trabalho.

O restaurante tem serviço ao balcão e pedidos através de kiosk digital. Pode também encomendar para casa através da Glovo e da Uber Eats.

Com a abertura na Madeira a Taco Bell passa a ter doze restaurantes em Portugal. Quatro no Grande Porto, quatro na Grande Lisboa, dois no Algarve, um em Aveiro, e um no Funchal.

A oferta da Taco Bell é inspirada na comida mexicana, com ingredientes da máxima qualidade, que oferecem uma ampla variedade de sabores, aromas e texturas. Produtos sempre preparados ao momento e com uma original combinação de ingredientes frescos e saborosos.

“Vamos continuar a alargar o número de fans da Taco Bell às principais cidades portuguesas, porque temos uma aceitação crescente e estamos a criar uma verdadeira comunidade de Taco Lovers”, disse o diretor de marketing do Grupo Ibersol, João Falcão.

A Taco Bell tem 7.500 restaurantes em todo o mundo, e tem restaurantes de inspiração mexicana com ambiente californiano.

A marca tem mais de 425 restaurantes, em 27 mercados fora dos Estados Unidos, e pretende alcançar, em termos internacionais 1.000 restaurantes até 2022.

A Taco Bell tem atualmente um volume de vendas de nove mil milhões de dólares, e espera em 2022 alcançar os15 mil milhões de dólares, e ter mais de 9.000 restaurantes em todo o mundo.