Transações habitacionais aumentam 20% em 2021, atingindo novo máximo

As transações de habitação registaram, em 2021, um novo máximo, tendo ascendido a 165.682, um crescimento de 20,5% face a 2020, revelam os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Quanto ao valor global das transações, registou-se um aumentou 31,1% (uma média de 28,1 mil milhões de euros) em relação ao ano anterior, com o preço médio por habitação a aumentar 9% (média nacional de 1.297 euros /m2).

Quanto à dispersão geográfica, destaque para o Algarve, que se manteve acima da média nacional com as habitações a valerem em média 2 mil euros por m2, seguido de Lisboa (1.813 euros/m2), Região Autónoma da Madeira (1.436 euros/m2) e Área Metropolitana do Porto (1.370 euros/m2).

Nos arrendamentos, houve uma subida homóloga de 7,7%, ascendendo aos 6,04 euros/m2. O número de novos contratos de arrendamento de habitações também aumentou 9,4%.

Foram licenciados 25.490 edifícios em Portugal, um crescimento de 8,2% face ao ano anterior. Quando a 2020 e 2019, o número aumentou em 3,7% e 4,3%, respetivamente.

Relativamente aos alojamentos, foram 36.731 os licenciados no país em 2021, um aumento de 8,7% face a 2020, quando foram registados 33.806 alojamentos.

Os edifícios concluídos em 2021 estão estimados em 15.262, o que corresponde a um aumento de 3,6% quando comparado a 2020, ano em que foram concluídos 14.732. No ano em análise, foram concluídos 22.384 fogos, representando um aumento de 10,2% face a 2021 (20.320 fogos).