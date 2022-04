Tribunal pede levantamento de imunidade parlamentar de Ventura por causa de tweet sobre Mortágua

O Tribunal Central de Instrução Criminal pediu levantamento da imunidade parlamentar de André Ventura depois de o líder do Chega ter republicado um tweet de uma comentadora espanhola Cristina Seguí, ligada ao partido de extrema-direita Vox, que acusava Mariana Mortágua e um ministro espanhol de receberem dinheiro de Ricardo Salgado. Deputado vai em breve ser constituído arguido num processo por difamação, avança o “Público”.

O pedido ao Parlamento e o respetivo parecer serão debatidos numa reunião da Comissão de Transparência nas próximas semanas. Questionado pelo jornal, Ventura disse que vai responder que concorda com o levantamento da imunidade e que considera que o caso “mostra como Mariana Mortágua lida mal com o escrutínio público: quando se pedem explicações sobre factos avança com queixas por difamação”.

De acordo com o tribunal, ao escrever o tweet, o deputado de extrema-direita terá incorrido no crime de difamação, punido com prisão até dois anos ou multa até 360 dias. A publicação, que segue abaixo, faz referência à Sic porque Mortágua é comentadora da estação.