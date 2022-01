Trotinetes elétricas vão oferecer descontos no dia das eleições

Se é um utilizador frequente de trotinetes elétricas, saibam que este domingo votar nas eleições legislativas vai ter direito a desconto. Tanto a Bird como a Link vão oferecer viagens aos clientes como forma de incentivar a deslocação até às urnas.

A Superpedestrian, dona das trotinetes Link, vai oferecer descontos de 50% em todas as viagens este domingo a todos os utilizadores com mais de 18 anos e que queiram deslocar-se de e para as mesas de voto, de uma forma segura, sustentável e económica.

Para obter o desconto de 50% em viagens nas trotinetes partilhadas da marca, é necessário descarregar a aplicação “LINK” da Superpedestrian na Google Play Store ou na Apple Store e utilizar o código VAIVOTAR. A medida, explica João Afonso, diretor de operações da Superpedestrian em Portugal serve para ajudar a colmatar a abstenção que, em 2019, “rondou os 45%, uma percentagem que queremos contribuir para a sua diminuição”.

A mesma oferta será feita pela Bird, à semelhança do que aconteceu nas eleições anteriores.

Para usufruir da oferta, os utilizadores apenas têm de introduzir o código VOTO22 na sua aplicação e ser-lhes-ão automaticamente oferecidas duas viagens, de 15 minutos cada, para que possam deslocar-se de e para as mesas de voto.

Recorde-se que no caso dos eleitores em confinamento obrigatório, que receberam autorização do Governo para interromper o isolamento para ir votar, a Direção Geral de Saúde (DGS) recomenda que não usem transportes públicos para irem votar e que se desloquem a pé ou em transporte individual. Recorde-se que o Governo recomenda aos eleitores confinados a irem votar entre as 18 horas e as 19 horas no dia 30 de janeiro.