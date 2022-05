Tunísia resgata 81 migrantes que partiram da Líbia num barco improvisado

Entre os 81 migrantes – 80 homens e apenas uma mulher – que tentavam cruzar o Mar Mediterrâneo de forma ilegal, “38 são do Egito, 32 do Bangladesh, 10 do Sudão e um de Marrocos”, referiu a Marinha.

O barco, que estava danificado, foi intercetado quando estava a cerca de seis quilómetros da costa nordeste da Tunísia.

Segundo os depoimentos dos migrantes, que disseram ter entre 20 e 38 anos, o barco partiu na noite de 13 para 14 de maio, da aldeia de Abu Kammash, no extremo oeste da Líbia, muito perto da fronteira com a Tunísia.

Depois de intercetados, foram levados de volta ao Porto de El Ktef, perto de Ben Guerdane, não muito longe da fronteira com a Líbia, para serem ouvidos pelas autoridades.

No início de maio, as autoridades tunisinas anunciaram ter encontrado os corpos de 24 migrantes que se afogaram, após o naufrágio da embarcação onde seguiam na costa do centro-leste da Tunísia.