Universidade Fernando Pessoa lança cinco MBAs online na área de gestão e negócios

A Universidade Fernando Pessoa vai lançar cinco MBAs totalmente online na área de Gestão e Negócios: Marketing, Ciências Empresariais, Gestão de Projetos, Logística e Recursos Humanos, têm como objetivo promover “competências indispensáveis para uma correta gestão em empresas de diversos sectores de atividades, aumentando desta forma o seu nível de competitividade”.

Os programas arrancam a 9 de maio, decorrendo as inscrições até dia 5 do mesmo mês.

A instituição, que está acreditada pela A3Es, explica em comunicado que, os MBAs 100% online e assíncronos serão ministrados com o acompanhamento de professores e através de vídeos, apresentações, leitura de livros de bibliotecas digitais, entre outros tipos de recursos educacionais.

“A vertente online permite que os alunos façam a gestão do seu tempo, local e horários de estudo de forma totalmente autónoma, bem como no caso dos alunos que já estejam a trabalhar, seja possível que estes consigam conciliar a carreira com a sua formação académica” destaca.

O MBA em Marketing visa formar profissionais de marketing, focando-se no ensino de técnicas essenciais para identificar as necessidades dos clientes, antecipar o seu comportamento, ao mesmo tempo que contribui para a satisfação do consumidor e, consequente, para a rentabilidade da empresa. Responde a um contexto em que a orientação para o mercado e a estratégia de marketing são condições essenciais para a sobrevivência e competitividade das organizações.

O MBA em Ciências Empresariais tem o intuito de formar profissionais capazes de dar resposta aos mais diversos desafios que surgem no meio empresarial. Neste MBA as aulas terão uma componente orientada para a resolução de problemas complexos que surgem habitualmente no contexto de trabalho.

O MBA em Gestão de Projetos vai permitir o desenvolvimento de competências científicas, técnicas e relacionais, para responder de forma ativa e criativa à apresentação, desenvolvimento e controlo de projetos, garantindo assim um vasto conjunto de opções de emprego, não só a nível nacional, mas também internacional.

O MBA em Logística abrange um vasto leque de atividades relacionadas com o sector, de extrema importância num mercado global em constante crescimento e de procura intensa por profissionais qualificados.

O MBA em Gestão de Recursos Humanos vai permitir o desenvolvimento de competências científicas, técnicas e comportamentais relacionadas com a gestão dos recursos humanos, capacitando os alunos para enfrentar contextos de trabalho mais complexos e rigorosos.