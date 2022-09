Vendas no Comércio a Retalho subiram 5,4% em agosto

O Índice de Volume de Negócios no Comércio a Retalho subiu 5,4% em agosto 2022 face ao mesmo mês do ano passado, depois de uma variação homóloga de 5,1% em julho, resultante essencialmente do crescimento dos Produtos Não Alimentares. Em relação ao mês anterior, as vendas aceleraram 0,3 pontos percentuais (p.p.), divulgou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A evolução do índice agregado reflete evoluções distintas nos dois agrupamentos: os Produtos Alimentares apresentaram uma variação negativa de 0,2%, inferior em 0,6 p.p. em relação ao mês anterior; e os Produtos Não Alimentares aceleraram 1,0 p.p., para um crescimento de 9,9%, indica o comunicado.

Os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas apresentaram taxas de variação homóloga de 3,7%, 8,8% e 3,9% (face a variações de 3,8%, 9,7% e 2,5% em julho).

“A taxa de variação mensal dos índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas situou-se em 0,1%, -10,1% e 0,3%, respetivamente (0,2%, -9,4% e -1,0% em agosto de 2021)”, acrescenta.